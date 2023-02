Tijdritkanon Hoogland wint goud op EK baanwielrennen, knap brons voor Van der Duin

De 29-jarige drievoudig wereldkampioen uit Nijverdal bleek weer niet te kloppen door z'n concurrenten. De 57,813 van 'Hulk' Hoogland in de kwalificatie was 1,688 sneller dan de tijd van de nummer twee, de Spanjaard Alejandro Martínez.

Jeffrey Hoogland is in het Zwitserse Grenchen voor de vierde keer Europees kampioen op de 1 kilometer tijdrit geworden. Met een tijd van 58.2 bleef hij de concurrentie ruim voor.

In de finale waren alle zeven deelnemers langzamer dan in de ochtend. Hoogland reed de tijdrit in 58,203 en was daarmee alsnog 1,481 sneller dan Martínez, die bij de WK brons won en nu het zilver kreeg omgehangen.

Dat is een kwart baan sneller, en geeft de grootsheid aan van Hoogland, wiens verbouwing van z'n huis hem de laatste weken meer bezighield dan de Europese titelstrijd.