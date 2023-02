Knappe bronzen medaille voor 21-jarige Van der Duin op EK baanwielrennen

Op dag twee van van de EK baanwielrennen in Grenchen heeft Maike van der Duin brons veroverd in de afvalkoers voor vrouwen. In een pittige eindstrijd moest ze alleen Lotte Kopecky (goud) en Valentine Fortin (zilver) voor zich dulden.

De 21-jarige renster had woensdag net naast een medaille gegrepen op de scratch (ze werd vierde), maar had een dag later wel succes. Met nog zes toppers in de baan moest Van der Duin er hard voor werken.

Diskwalificatie

Twee sprints wist ze maar net te overleven, waarna ze bij de volgende als laatste over de finish kwam, waardoor ze weer vierde zou worden. Gelukkig voor haar werd de Britse Elinor Barker uit de wedstrijd gehaald wegens onreglementair sprinten.

Regerend Europees en wereldkampioene Lotte Kopecky (27) prolongeerde op soevereine wijze de Europese titel.

Bijrol Havik

Yoeri Havik kon geen hoofdrol spelen op de puntenkoers. De 31-jarige wereldkampioen sprintte slechts twee keer mee om de punten en eindigde met acht punten op de negende plaats.