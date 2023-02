Ook vandaag nog mensen levend onder het puin gehaald, maar kansen slinken rap

Turkije-correspondent Mitra Nazar noemt de reddingen van vanochtend "kleine lichtpuntjes". Nazar was gisteren in de stad Şanliurfa, zo'n 150 kilometer ten oosten van Gaziantep, waar met machines stukken beton worden weggehaald. "Iedereen weet wel dat er veel meer mensen niet levend onder het puin vandaan komen. Je voelt het moment dat er iemand is gevonden, dan wordt het helemaal stil."

In de Turkse stad Diyarbakir, in het noordoosten van het getroffen gebied, werd vanmorgen bijvoorbeeld een 8-jarige jongen gered die al sinds maandagochtend onder het puin lag. In de aangrenzende provincie Adiyaman slaagden reddingswerkers erin om baby van zes maanden levend onder ingestorte gebouwdelen vandaan te halen.

Ruim 68 uur na de verwoestende aardbeving hebben reddingswerkers in de Turkse stad Hatay een baby onder het puin vandaan gehaald. Ze wist te overleven en is naar het ziekenhuis gebracht. - NOS

Van grote, gecoördineerde reddingsoperaties is bekend dat de meeste reddingen plaatsvinden in de eerste 24 uur na een ramp. Daarna nemen de overlevingskansen iedere dag flink af, zeker na 72 uur. Voor slachtoffers die de instorting van een gebouw zonder zware verwondingen overleven, zijn toegang tot lucht om te ademen en water cruciale factoren. Daarnaast krijgen ze ze vooral 's nachts te maken met de vrieskou in het Turkse en Syrische rampgebied.

"Normaal gesproken is het zeldzaam om overlevenden te vinden na de vijfde tot zevende dag, en de meeste zoek- en reddingsteams zullen overwegen om tegen die tijd te stoppen", zegt expert rampgeneeskunde Jarone Lee tegen persbureau AP.

Levend teruggevonden na dagen

Toch zijn er ook uitzonderingen. Na de aardbeving en tsunami in Japan in 2011 werden een tiener en zijn 80-jarige grootmoeder na negen dagen levend teruggevonden in hun verwoeste huis. Een jaar eerder werd een 16-jarig Haïtiaans meisje na 15 dagen gered uit het puin van een aardbeving in Port-Au-Prince, schrijft persbureau AP.