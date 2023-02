Vergroening industrie gaat 'zorgwekkend' traag

Met slechts vier bedrijven is een eerste intentieverklaring op papier gezet. "Dat is zorgwekkend", zegt Hans Grünfeld van VEMW, de belangenorganisatie van grootverbruikers van energie. "Als we alle doelen willen halen, moet er heel snel geschakeld worden."

Het chagrijn groeit over het trage tempo waarin het kabinet afspraken maakt met de industrie over broeikasgassen. In het klimaatakkoord van 2019 staat dat Nederland ten opzichte van 1990 in 2030 ongeveer de helft minder moet uitstoten, het kabinet mikt zelfs op 55 procent minder CO2-uitstoot. Maar nu, een jaar na het sluiten van het regeerakkoord, moet de eerste afspraak met de twintig grootste uitstoters nog gemaakt worden.

Het idee achter de maatwerkafspraken is dat de overheid knelpunten versneld aanpakt, zoals de uitbreiding van het elektriciteitsnet, snelle vergunningverlening en extra subsidie. In ruil daarvoor blijven bedrijven in Nederland en stappen ze over op machines en processen die minder CO2 uitstoten.

Verduurzamen is een ingewikkeld proces. "Het gaat om het aanpassen van productieprocessen en bedrijven moeten daar plannen voor maken", zegt Grünfeld. "Die plannen zijn er wel maar de overheid kan niet waarmaken wat is beloofd: voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet, vergunningen en financiering. Er is nu geen zicht op tijdige beschikbaarheid van die randvoorwaarden."

Minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat erkent dat de een-op-een afspraken traag verlopen. "Maar we doen er alles aan. Dit is iets nieuws dat we samen met bedrijven moeten doen." De minister meldt Nieuwsuur dat ze 25 man extra vrijmaakt om zich bezig te houden met de verduurzaming van de industrie.

De CO2-uitstoot moet van 228 Mton naar 103 Mton. Zo'n 20 Mton komt voor rekening van de industrie. Daarvoor heeft de overheid subsidiemaatregelen. Voor 1 á 2 Mton via maatwerkafspraken is 3 miljard subsidie beschikbaar.

Haast is geboden: sommige bedrijven moeten binnenkort besluiten over een duurzame investering. Zoals chemiebedrijf Dow in Terneuzen. In juni willen de Amerikaanse eigenaren een knoop doorhakken over de bouw van een waterstoffabriek. Voorwaarde is steun van de Nederlandse overheid.

"Ik had verwacht dat het sneller was gegaan", zegt president-directeur Anton van Beek van Dow West-Europa. Dow zit nu in de tweede fase van de maatwerkafspraken. Het wachten is nog op een onafhankelijke commissie die de plannen van het bedrijf moet beoordelen. Dat moet in juni klaar zijn. "Lukt dat niet dan is de vraag wanneer die fabrieken wel gebouwd gaan worden. Een kwartaal, een half jaar later?" Ook moet Europa nog toetsen of er geen sprake is van ongeoorloofde Nederlandse staatssteun.

Vooroplopen

En er speelt er nog iets: de regering-Biden heeft honderden miljarden dollar beschikbaar voor bedrijven die in de VS willen verduurzamen. "Zo'n bedrijf kan in Amerika makkelijk geld krijgen, in Europa duurt het heel lang en is het nog niet zeker. Dan bestaat het risico dat bedrijven als Dow gaan investeren in de VS en niet in Nederland", zegt Minnesma van Urgenda.

Industrielobbyist Grünfeld noemt dat risico reëel. "Als bedrijven dat doen, is de kans voor ons land om voorop te lopen met duurzame industriële activiteiten verkeken. Dat moeten we te allen tijde voorkomen." Minister Adriaansens: "Amerika kan iets sneller besluiten. Wij doen het op onze manier en mijn ambitie is om te zorgen dat we daar een beetje doorheen breken."

Grünfeld heeft er een hard hoofd in: "Als we zo voortgaan, vrees ik dat in deze kabinetsperiode er geen maatwerkovereenkomst zal zijn afgesproken." Minister Adriaansens wil zich niet uitspreken over het aantal maatwerkafspraken binnen deze kabinetsperiode. "Maar wij zetten alles op alles."