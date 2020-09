Europees voetbal na vijftien jaar terug in Tilburg: 'Karwei nog lang niet af'

Joris Mathijsen, de technisch directeur van Willem II - Pro Shots

Willem II zit op de route naar een nieuwe mijlpaal. Zo vaak valt er immers in Tilburg niet te genieten van Europees voetbal. Vijftien jaar geleden is het alweer. Nog twee hordes en de groepsfase van de Europa League is een feit, al is de eerstvolgende - morgenavond tegen Rangers FC - wel een pittige. Willem II op het Europese podium. Dat roept bij Joris Mathijsen natuurlijk herinneringen op aan 'vroeger', aan het succesjaar onder trainer Co Adriaanse. "Ja, absoluut. Ik heb mijn debuut gemaakt in het jaar dat we de Champions League haalden", laat de voormalige verdediger zijn gedachten gaan over het seizoen 1998/1999. "Ik heb toen vanaf de winterstop bij de selectie gezeten en mocht één keer invallen. We wonnen ontzettend veel na die winterstop. Dat resulteerde in een tweede plaats en directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Een unieke prestatie voor de club en natuurlijk prachtig om mee te maken als jeugdspeler."

Technisch directeur Mathijsen: 'Zoals Willem II op dit moment leeft, heeft het nooit gedaan' - NOS

Zo'n twintig jaar later roert Willem II, dat in 2005 nog één rondje UEFA Cup speelde, zich opnieuw in Europa. En wederom is Mathijsen er nauw bij betrokken. Nu als technisch directeur, een functie die hij sinds 2016 vervult. En met succes ook dus, al doet de 84-voudig international daar bescheiden over. "Als technisch directeur ben je eindverantwoordelijke voor het technisch beleid. Maar je kunt het nooit in je eentje. Het is altijd een team. Het is altijd een wisselwerking van allemaal mensen die passie voor het spelletje en voor de club hebben. En dan kun je heel snel stappen maken. Maar dat doe je nooit als technisch directeur alleen." Bovendien is het karwei nog lang niet af, als dat al ooit het geval kan zijn bij een betaald voetbalclub. "Wij zijn een club die heel graag wil opleiden. We hebben sinds een jaar weer een eigen trainingscomplex. Nu is de volgende stap om ook een basisspeler op te leiden. Maar een jeugdopleiding opbouwen kost nu eenmaal meer tijd dan het afbreken. Want dat is er wel gebeurd. Je hebt zeker vijf tot acht jaar nodig."

1999: Willem II - Sparta Praag. Mariano Bombarda (r) juicht na het eerste Willem II-doelpunt. Links Jattoo Ceesay. - ANP

Dat dwingt Mathijsen en zijn scouts nu nog om ook veelvuldig over de grens te kijken. "Dat klopt. We kijken eerst naar de eigen jeugd. En daarna binnen Nederland en ook België, want die spelers spreken ook vaak de taal. En daarna kijk je iets verder. Duitsland is natuurlijk een groot land met veel goede voetballers. Bij ons spelen inmiddels een aantal Duitsers. Dat is inherent aan de stappen die je snel wilt maken." Traditionele topdrie Toch blijven de ambities in Tilburg bescheiden. Geluiden zoals die te horen zijn bij FC Utrecht, dat een aanval op de traditionele topdrie beraamt, zal je er niet aantreffen. "Nee, wij willen een stabiele linkerrijtjeclub worden. Dat is onze doelstelling. We hebben op dit moment de dertiende begroting van de eredivisie", verduidelijkt Mathijsen die bescheiden opstelling. "Op technisch vlak hebben wij al heel veel stappen gemaakt. Dat zie je aan de resultaten van het eerste team. Dat is een groot compliment aan onze technische staf, met hoofdcoach Adrie Koster, en de spelers. Dat helpt ook ontzettend om op die andere vlakken door te bouwen. Want de jeugd en de scouting hebben tijd nodig. Maar om een stabiele linkerrijtjeclub te worden zullen we ook in begroting moeten groeien."

De spelers van Willem II vieren de 0-1 van Vangelis Pavlidis of Willem II tijdens de tweede kwalificatieronde Europa League wedstrijd tussen Progres Niederkorn en Willem II - ANP