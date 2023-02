Politie vindt drugs in vrachtwagen met hulpgoederen voor Turkije

In een vrachtwagen met hulpgoederen die vanuit Den Haag onderweg was naar Turkije heeft de politie verdovende middelen gevonden. De truck maakte onderdeel uit van een hulpkonvooi dat vanochtend vroeg was vertrokken, meldt Rijnmond.

Het konvooi vervoerde hulpgoederen voor slachtoffers van de aardbevingen, maar in een van de trucks zaten daarnaast ook drugs, bleek bij een controle. Hoe de drugs in de vrachtwagen terecht zijn gekomen, wordt nog onderzocht. Om wat voor soort middelen het ging, is niet bekendgemaakt.

De vrachtwagen stond op parkeerplaats langs de A4 bij Leiderdorp en werd voor de controle naar een politiepand gebracht. Dat gebeurde nadat rond 03.00 uur vannacht een "serieuze tip" was binnengekomen, meldt de politie. De drugs zijn vernietigd.

Ook vijf andere vrachtwagens die deel uitmaakten van het transport zijn gescand op verdachte goederen. Onder politiebegeleiding werden de wagens daarvoor rond 08.30 uur over een afgesloten A4 naar de Rotterdamse Maasvlakte geëscorteerd. De douane heeft daar een scanner voor de controle van vrachtwagens.

Daarbij waren de politie en de Koninklijke Marechaussee bij aanwezig: