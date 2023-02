Hoe Rusland op Afrika inspeelt en waarom dat werkt

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov werd in de strijd om invloed in Afrika deze week opnieuw op pad gestuurd naar het continent. Na een eerdere tour in juli vorig jaar, bezocht hij dit keer Mauritanië, Mali en Sudan en sprak daar met regeringsleiders over het versterken van banden. Die banden komen er vooral op neer dat Rusland huurlingen en wapens levert aan Afrikaanse landen, waarmee die terreurgroepen binnen de landsgrenzen willen bevechten. De Russen worden daarom met open armen ontvangen. Adama Diabaté, een prominent mediafiguur in Mali, zei tegen The Financial Times dat hij gelooft dat de Russen meer hebben gedaan tegen de jihadisten in het land dan voormalig kolonisator Frankrijk. Vanuit het Westen klinkt vooral door dat sentiment veel bezorgdheid. De Franse president Macron riep Afrikanen op om de Russen de rug toe te keren. Hij noemde Rusland "de laatste koloniale, imperiale macht" en Afrika zou - als continent dat slachtoffer is geweest van kolonialisme - beter moeten weten. Juist daar heeft het warme welkom alles mee te maken. Het is namelijk niet per se een pro-Russisch sentiment dat heerst, maar een afkeer tegen westerse en Franse politiek, leggen experts uit.

Correspondent Saskia Houttuin vanuit Senegal: "Waar Russische wapens en huurlingen welkom worden geheten, in Mali en Burkina Faso, zijn Franse militairen niet langer welkom. Dat hebben ze voor een deel ook aan zichzelf te danken. Want hoewel het al ruim een halve eeuw is sinds de dekolonisatie, hebben Franse politici vaak met opgeheven vingertje over Afrika gepraat. Respectloos, vinden met de name de jongere generaties. Dat Rusland nu met open armen wordt ontvangen in sommige landen, komt dus eigenlijk deels voort uit onvrede over andere militaire partners, zoals Frankrijk en de Verenigde Naties. Anti-koloniale sentimenten spelen ook een grote rol en met name de arrogante houding die Frankrijk soms heeft, wordt niet langer gepikt. Rusland speelt daar handig op in: bijvoorbeeld door minder vragen over mensenrechten te stellen en door antiwesterse propaganda te financieren en te verspreiden."

Bram Vermeulen, oud-Afrika-correspondent, herkende de onvrede over het Westen toen hij afgelopen jaar voor het programma Frontlinie een aflevering maakte over de Russen in Afrika: "De steun voor Rusland leunt heel erg op een groot gevoel van boosheid over de rol van oud-kolonisator Frankrijk." Studenten in de Centraal-Afrikaanse Republiek krijgen elke week les van een Russische consul, geeft Vermeulen als voorbeeld. "Iedere zaterdag doceert hij geopolitiek vanuit het Russische perspectief. De manier waarop hij lesgeeft, met een bepaalde visie op het Westen, sluit volledig aan bij de al bestaande afkeer tegen vooral de Franse politiek." En op die manier maken de Russen gebruik van Afrikaanse landen, legt Vermeulen verder uit: "Er zijn een aantal zwakke staten in Afrika, bijvoorbeeld de Centraal-Afrikaanse Republiek, die problemen hebben met rebellengroeperingen. Zij voelen zich in de steek gelaten door het Westen. Toen heeft Moskou een helpende hand uitgestoken."