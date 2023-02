Washington: Chinese ballon had antennes om inlichtingen te verzamelen

De Amerikaanse autoriteiten hebben meer details bekendgemaakt over de Chinese ballon die enkele dagen over de Verenigde Staten vloog en zaterdag boven zee werd neergeschoten. Volgens een hoge functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken hingen er meerdere antennes onder de ballon waarmee China communicatie kon verzamelen. Ook heeft de ballonfabrikant een directe relatie met het Chinese Volksleger, zeggen de Amerikanen na onderzoek.

Toen de ballon nog over Amerika vloog, zijn met een verkenningsvliegtuig foto's gemaakt, die volgens het ministerie "duidelijk laten zien dat de ballon gebruikt werd voor het monitoren en verzamelen van inlichtingen". Op de hogeresolutiefoto's is ook te zien dat de apparatuur waarmee de ballon was uitgerust niet overeenkomt met die van een weerballon, aldus de autoriteiten, die China ervan beschuldigen dat het dit soort ballonnen boven meer dan veertig landen heeft ingezet.

Landen op vijf continenten

Washington vermoedde al dat het ging om een Chinese spionageballon, maar Peking houdt ook vandaag vol dat dat niet waar is. China zegt dat met de ballon onder meer meteorologisch onderzoek werd gedaan, en dat hij door de wind uit koers was geraakt.

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zei gisteren al dat "de Verenigde Staten niet het enige doelwit waren van dit programma dat de soevereiniteit van landen op vijf continenten schond". Blinken zegde kort voor vertrek een reis naar China af vanwege het incident met de ballon. Hij zou in Peking onder meer praten over Taiwan.

De ballon werd zaterdag boven de oceaan neergehaald, om te voorkomen dat brokstukken schade op de grond zouden veroorzaken.