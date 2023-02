KLM-toestel keert na brand aan boord veilig terug naar Schiphol

Een toestel van KLM dat vanaf Schiphol onderweg was naar Johannesburg is teruggekeerd naar de luchthaven omdat er onderweg brand was uitgebroken. Tijdens de vlucht werd er brand geconstateerd in de achterste keuken van het toestel. Daarop werd besloten uit veiligheidsoverwegingen terug te keren.

Volgens inzittenden vloog het vliegtuig in de buurt van Nice toen er een oven in brand vloog. Vervolgens werden de passagiers naar de voorkant van het toestel geleid waarna de brand door het personeel kon worden geblust.

Op Schiphol is het toestel veilig geland. Passagiers en crew zijn ter plekke opgevangen en maken het volgens de luchthaven goed. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Hoelang dat onderzoek gaat duren, is niet duidelijk.