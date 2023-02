Nicaragua laat 222 politieke gevangenen vrij die jaren geleden door president Daniel Ortega zijn vastgezet. Het gaat onder anderen om oppositieleden die het bij de verkiezingen van 2021 tegen hem hadden willen opnemen. De groep is onderweg naar Washington, heeft een hooggeplaatste bron bij de Amerikaanse regering bevestigd.

Sommige van de gevangenen hebben jarenlang zonder proces vastgezeten, zegt de bron tegen persbureau AP. De demonstranten, ook de oppositieleden, werden opgepakt omdat ze volgens Ortega betrokken waren bij grote maatschappelijke protesten in 2018. Volgens Ortega waren die bedoeld om hem af te zetten.

De protesten werden destijds met harde hand neergeslagen door de veiligheidsdiensten, in opdracht van de president. Tienduizenden mensen vluchtten vanwege het harde optreden van Ortega het land uit.

Volgens de bron bij de regering-Biden worden de 222 gevangenen op humanitaire gronden in de VS opgevangen, de Nicaraguaanse regering heeft hun vrijlating niet bevestigd.

Steeds autocratischer

Onder de vrijgelatenen is oppositieleider Felix Maradiaga. Hij werd in 2021 aangehouden op verdenking van 'misdrijven tegen de staat'. De oppositieleider had het bij de verkiezingen van dat jaar op willen nemen tegen Ortega. Maradiaga's vrouw heeft bevestigd dat hij per vliegtuig naar Washington onderweg is.

De nu 77-jarige linkse Ortega was aanvankelijk een revolutionair die met medestrijders een einde maakte aan de dictatuur van Anastasio Somoza. Aanvankelijk kwam hij democratisch aan de macht: in 2007 werd hij nog verkozen, nadat hij tussen 1985 en 1990 ook al president was geweest. Maar stukje bij beetje brak Ortega zelf de democratie af, onder meer door zijn politieke tegenstanders monddood te maken. De stembusronde waarbij Ortega in 2021 voor een vierde opvolgende termijn werd verkozen, worden door de Verenigde Staten dan ook beschouwd als schijnverkiezingen.