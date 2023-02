Amerikaanse componist Burt Bacharach (94) overleden

De Amerikaanse zanger, componist en producer Burt Bacharach is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij schreef de muziek van tientallen hits van onder anderen The Carpenters, Aretha Franklin, Tom Jones en vooral Dionne Warwick.

Bacharach stond bekend als de koning van 'easy listening', met opvallende melodielijnen en een licht klassiek georiënteerde stijl. Veel van zijn hits schreef hij samen met tekstdichter Hal David.

Met Dionne Warwick had Bacharach een speciale band. In de jaren 60 en 70 produceerde hij twintig top-40-hits voor haar, zoals Walk on by, I say a little prayer en Do you know the way to San Jose?

Voor andere artiesten schreef Bacharach liedjes als Raindrops keep falling on my head (B.J. Thomas), Alfie (Cilla Black) en Close to you van The Carpenters.

Bacharach vertolkte zijn nummers ook geregeld zelf: