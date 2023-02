Polen sluit grensovergang met Belarus na veroordeling journalist

Polen heeft een belangrijke grensovergang met Belarus gesloten. Het besluit komt na een verzoek van het Poolse parlement aan de minister van Binnenlandse Zaken. Verder heeft Polen aangekondigd meer personen die banden hebben met de Belarussische president Loekasjenko op de sanctielijst te zetten.

Aanleiding voor de maatregelen is de veroordeling van een Poolse journalist in Belarus. Andrzej Poczobut kreeg gisteren acht jaar celstraf voor "het aanzetten tot haat en het bedreigen van de nationale veiligheid". Poczobut werkte in Belarus voor de Poolse krant Gazeta Wyborcza, waarin hij zich regelmatig kritisch uitliet over het regime van Loekasjenko.

De grensovergang bij Bobrowniki, 200 kilometer ten noordoosten van Warschau, is tot nader order gesloten "vanwege de staatsveiligheid", meldt minister Kaminski. Details heeft hij niet bekendgemaakt.

Reeks rechtszaken

Wyborcza's veroordeling maakt deel uit van een reeks rechtszaken tegen oppositieleiders en andere critici van het regime. Vorige maand begon er ook al een proces tegen de Belarussische oppositieleider Tichanovskaja.