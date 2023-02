Strafeisen tot zes jaar voor Utrechtse verdachten plofkraken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot zes jaar cel geëist tegen vijf vermoedelijke leden van een plofkraakbende die vanuit Utrecht en Den Bosch werkte.

Het OM verwijt de verdachten vooral dat ze enorme risico's namen. Daarbij gaat het om de risico's voor de mensen die boven of naast de geldautomaten wonen die werden opgeblazen. Maar ook over de 'dollemansritten' die de bende volgens het OM maakte van en naar Duitsland.

Bovendien blies een vermoedelijk bendelid zichzelf op in Utrecht. Ook waren twee vermoedelijke bendeleden betrokken bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A2 bij Nieuwegein. De auto waarin ze een testrit deden, kreeg met 250km per uur een klapband en botste op een jonge automobiliste. De vrouw, die geen enkele relatie met de bende had, overleed bij de aanrijding.

In de gaten

De verdachten die vandaag voor de rechter stonden, vier mannen en een vrouw, maken deel uit van een samengestelde groep, meldt RTV Utrecht. De politie hield de verdachten al een paar jaar in de gaten. In die periode kwam een jonge Utrechter om het leven toen hij in een bedrijfspand explosieven testte op pinautomaten. Het slachtoffer werd door het OM gezien als een van de leiders.

De leidersrol werd daarna volgens het OM overgenomen door hoofdverdachte W.Z. uit Utrecht. Tegen hem is de langste celstraf, van zes jaar, geëist. De vriendin van de omgekomen man, een vrouw uit Den Bosch, stond ook voor de rechter. Zij zou drie jaar de cel in moeten, omdat ze volgens het OM de explosieven voor de groep maakte.

Plofkraak in Wachtendonk

Tegen twee andere verdachten werd vijf jaar cel geëist omdat ze in 2020 betrokken zouden zijn geweest bij een plofkraak in het Duitse Wachtendonk, net over de grens bij Venlo. Daarbij werd ruim 167.000 euro buitgemaakt. Tegen één verdachte is negen maanden geëist.

Het onderzoek naar deze plofkraakbende is, net als bij een andere plofkraakbende die van de week werd opgerold, een samenwerking geweest tussen de Nederlandse en Duitse autoriteiten. Na een tip van een producent van pinautomaten maakt het Duitse OM in maart 2020 bij de Nederlandse collega's melding van een verdachte bestelling van pinautomaten op het adres van een loods in Utrecht.

Afluisterapparatuur

De bestelde pinautomaten werden door het OM (deels) voorzien van camera's en afluisterapparatuur. Alle informatie die daarna werd verzameld en een reeks afgeluisterde telefoongesprekken leidden tot de verdachten en tot de vondst van een grote hoeveelheid explosieve stoffen in een berging in Den Bosch. Een compleet woonblok moet na deze vondst ontruimd worden, aldus het OM.

De verdachten zelf zijn nog niet aan het woord gekomen tijdens het proces, dat gebeurt binnenkort. Wanneer de Utrechtse rechtbank uitspraak doet, is nog onbekend.