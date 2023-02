Kool verslaat oud-ploeggenote Wiebes in sprint Verenigde Arabische Emiraten

Charlotte Kool heeft de eerste etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De renster van DSM was na 109 kilometer koers tussen Port Rashid en Dubai Harbour veruit de snelste in de sprint, voor Lorena Wiebes van SD Worx.

Wiebes reed in 2022 nog bij DSM en bij meerdere van haar 23 zeges had Kool de sprint voor haar aangetrokken.

De 23-jarige Wiebes leek ook nu op het juiste moment op kop te komen, maar de even oude Kool maakte op imponerende wijze haar achterstand van bijna tien meter goed en won met drie fietslengtes verschil.

Derde grote zege

De Blaricumse boekte haar derde grote zege: ze won zowel in 2021 als 2022 een etappe in de Ladies Tour. Het is een geweldig gevoel om de allereerste winnares te zijn van een rit in de UAE Tour voor vrouwen", reageerde Kool. "Ik heb heel hard getraind voor deze koers en om dan een goede sprint neer te zetten, is fantastisch."

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten kent vier etappes en eindigt zondag.