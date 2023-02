Officiële waarschuwing voor Knegt na harde uitspraken over bondscoach

Sjinkie Knegt heeft een officiële waarschuwing gekregen van schaatsbond KNSB. Die waarschuwing volgt op de uitspraken van de 33-jarige shorttracker over bondscoach Niels Kerstholt en zijn staf.

Tijdens het persmoment voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht noemde hij de bondscoach en zijn assistent tegenover het AD "een zooitje ongeregeld".

"Met die uitlatingen heeft hij de normen en waarden van de KNSB met betrekking tot sportief en fatsoenlijk gedrag overtreden", valt te lezen in de verklaring van de KNSB.

"Sjinkie realiseert zich dat hij zijn kritiek op een andere wijze had moeten uiten. Hij heeft zijn excuses aangeboden, waarop besloten is dat hij mag meedoen aan de wedstrijden in Dordrecht."

Knegt liet woensdagavond ook aan de NOS al weten dat zijn uitspraken "niet helemaal handig" waren. "Maar voor nu wil ik me vooral focussen op een geweldig shorttrackweekend in een uitverkocht Dordrecht."

Gesprek over de toekomst

Wel volgt er na het weekend een gesprek tussen technisch directeur Remy de Wit, disciplinemanager Wilf O'Reilly en Knegt over diens toekomst binnen de nationale shorttrackploeg.