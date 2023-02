Nog nooit wereldbekergoud maar wel een wereldtitel voor skiër Crawford

James Crawford is in Courchevel Méribel verrassend wereldkampioen op de Super G geworden. De Canadese skiër was 0,01 sneller dan Aleksander Aamodt Kilde uit Noorwegen. De Fransman Alexis Pinturault pakte het brons.

De 25-jarige Crawford skiet al sinds 2016 mee in het wereldbekercircuit, maar een zege zat er nog nooit in. Wel stond hij drie keer op het podium.

Deze winter heersen Mario Odermatt uit Zwitserland en Kilde op de Super G. De Zwitser won vier wereldbekerwedstrijden en was ook in de andere twee, die de Noor won, podiumklant. Odermatt werd bij de WK vierde op ruim een halve seconde achterstand.

Vincent Kriechmayr lag op koers voor titelprolongatie, maar de Oostenrijker vloog in de slotfase bijna uit de bocht en werd twaalfde.