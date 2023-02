Unilever waarschuwt na hogere winst: prijsstijgingen in supers nog niet voorbij

Levensmiddelenconcern Unilever, bekend van merken als Knorr, Magnum en Rexona, waarschuwt dat ook in 2023 de prijzen van allerlei producten in de supermarkten zullen stijgen. Het bedrijf zegt dat de grondstofkosten zeker in de eerste helft van het jaar blijven oplopen en dat een groot deel van die hogere kosten worden doorberekend aan de klant.

"Het hoogtepunt van de inflatie is achter de rug, maar het toppunt van de prijzen nog niet", zegt Unilever-topman Alan Jope.

Het concern verhoogde afgelopen jaar de prijzen met gemiddeld 11 procent, een ongekende prijsstijging. Van ijs tot bodylotion, over de hele linie werden producten duurder.

Meer winst

Ondanks die oplopende kosten heeft Unilever een topjaar achter de rug. De winst steeg met een kwart naar 8,3 miljard euro, mede geholpen door wisselkoerseffecten en de verkoop van de thee-activiteiten. De winst is aanzienlijk hoger dan in de afgelopen jaren. De afgelopen 10 jaar werd alleen in 2018 meer winst gemaakt.

Die hogere prijzen schrikken weliswaar een deel van de klanten af, maar over het algemeen kwam er meer geld binnen. Het bedrijf verkocht 2 procent minder producten, maar kreeg 14,5 procent meer omzet binnen.

In een vraaggesprek met journalisten kreeg Jope verschillende malen de vraag of de winst niet te hoog is, gezien de problemen bij sommige huishoudens om de rekeningen te betalen. Jope wijst die kritiek van de hand.

Hij zegt dat het bedrijf slechts 75 procent van de hogere kosten doorberekende aan klanten. Daarnaast accepteren supermarkten het volgens hem niet als Unilever de prijzen te zeer zou verhogen. "Ze willen bewijzen zien dat onze kosten ook daadwerkelijk gestegen zijn", aldus Jope.