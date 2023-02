Zelensky benadrukt Europese waarden in applaudisserend Europees Parlement

Voor de zoveelste keer klinkt er luid applaus tijdens de speech van de Oekraïense president Zelensky in het Europees Parlement in Brussel. "Dit applaus is niet voor mij", zegt Zelensky. "U heeft allemaal Oekraïne gesteund, daar is dit applaus voor."

De Oekraïense president bracht vandaag voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in zijn land een bezoek aan het Europees Parlement. Later vandaag is hij aanwezig bij de EU-top met 27 regeringsleiders. Hier zal het gaan over de oorlog in Oekraïne, voordat de Europese leiders onderling verder praten over de economie in de Europese Unie en migratie.

De president benadrukte in zijn toespraak voor het Europarlement dat de oorlog in Oekraïne niet alleen tegen Oekraïne gericht is. Rusland probeert volgens Zelensky om de Europese manier van leven te vernietigen. "In alle 27 lidstaten."

Zelensky bedankte de Europarlementariërs voor hun strijd "voor de Europese manier van leven". Op die manier verdedigen de parlementariërs ook de Oekraïense manier van leven, stelde hij.

Kijk hier een gedeelte van de toespraak van Zelensky terug: