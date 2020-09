'Winkelgebieden Maastricht, Zwolle, Enschede en Arnhem hardst getroffen door corona'

Het Vrijthof in Maastricht - ANP

Maastricht, Zwolle, Enschede en Arnhem behoren volgens marktonderzoeker Locatus tot de winkelsteden die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Locatus onderzocht de economische effecten op 2500 winkelgebieden in Nederland en die verschilden enorm, zegt het bureau. Steden die het bijvoorbeeld vooral moeten hebben van toeristen, of waar een overaanbod is van kleding- en schoenenzaken (die heel veel concurrentie ondervinden van online-shoppen) en waar veel horeca is, kregen de hardste klappen. "Terwijl woonboulevards, bouwmarkten en winkelcentra waar veel winkels zitten voor de dagelijkse boodschappen, het juist beter deden", zegt onderzoeksdirecteur Gertjan Slob van Locatus. Ook speelde het aantal coronagevallen een rol. Noord-Brabant en Limburg scoorden de eerste maanden bovengemiddeld, terwijl er juist in het noorden van het land veel minder aan de hand was. In de belangrijkste winkelstraten van Nederland steeg in de loop van de lente het aantal bezoekers gestaag na de zwaarste lockdownperiode. Maar in de zomer werd weer een dalende trend ingezet. In de eerste weken van september stabiliseerde het aantal bezoekers iets boven de 50 procent ten opzichte van voor corona.

winkelend - Locatus

Volgens het onderzoek krabbelt menig ondernemer wel op, maar dreigt er nog steeds gevaar. Leegstand Mede door de financiële steunmaatregelen uit Den Haag is de leegstand van winkelpanden de afgelopen maanden nauwelijks toegenomen. Die steeg van 7,3 naar 7,6 procent. Maar hoe snel gaat de leegstand straks oplopen? Slob: "Ik zie zelfs voorspellingen van 20 procent voor eind 2021. Dat die leegstand toeneemt, is wel zeker. Maar 20 procent lijkt me wel heel veel." Locatus houdt het op een leegstand van bijna 10 procent eind volgend jaar. "Met het doorrekenen van de corona-effecten verwachten we dat zo'n 30.000 retailers - dan heb ik het over winkels, horeca en diensten - hun zaak op de huidige plek zullen sluiten. Maar ervaring leert dat 85 procent ook weer in een of andere vorm winkels opent. Uiteindelijk zal dus 15 procent leegkomen, dat zijn 5000 panden." Op dit moment staan er 16.500 panden leeg.