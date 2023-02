Klimaatjuristen en grote beleggers slepen Shell-bestuurders voor de rechter

Milieurechtkantoor ClientEarth spant samen met een paar grote aandeelhouders een rechtszaak aan tegen Shell-bestuurders. De elf leden van de raad van bestuur van het olie- en gasbedrijf worden persoonlijk verweten verkeerd om te gaan met de klimaatrisico's en geen strategie te hanteren die in lijn is met Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

ClientEarth is een stichting van klimaatjuristen en heeft in deze zaak bij het hooggerechtshof van Engeland en Wales steun gekregen van institutionele beleggers in Shell. De groep beleggers die de claim ondersteunt, bestaat uit onder meer de Britse pensioenfondsen Nest en London CIV, het Zweedse nationale pensioenfonds AP3, de Franse vermogensbeheerder Sanso IS en Danske Bank Asset Management.

In totaal hebben deze institutionele beleggers meer dan 500 miljard dollar aan beleggingen onder beheer. In deze rechtszaak zijn ruim 12 miljoen aandelen Shell betrokken, dat is ongeveer 0,2 procent van alle uitstaande Shell-aandelen.

"De overgang naar een koolstofarme economie is niet alleen onvermijdelijk, het gebeurt al. Toch volhardt de raad van bestuur in een transitiestrategie die fundamenteel gebrekkig is. Daardoor wordt het bedrijf ernstig blootgesteld aan de risico's die klimaatverandering met zich meebrengt voor het toekomstige succes van Shell, ondanks de wettelijke plicht van de raad om die risico's te beheren", zegt advocaat Paul Benson van ClientEarth.

Shell verwerpt claim

Een woordvoerder van het Britse Shell zegt de aantijgingen van ClientEarth niet te accepteren. "Onze bestuurders hebben hun wettelijke plichten vervuld en hebben te allen tijde gehandeld in het belang van de vennootschap. De poging van ClientEarth om door middel van een afgeleide claim het beleid van de raad van bestuur, zoals goedgekeurd door onze aandeelhouders, teniet te doen, mist elke grond."

Shell, dat ernaar streeft om in 2050 een netto-nul-uitstootbedrijf te zijn, zegt ook dat de klimaatdoelstellingen van het bedrijf in lijn zijn met Parijs.

De rechtszaak komt een week nadat Shell zijn hoogste jaarwinst ooit van 38,5 miljard euro had gerapporteerd, meer dan een verdubbeling van de winst in 2021. De resultaten van Shell zijn het gevolg van de stijgende olie- en gasprijzen en een sterke vraag sinds de invasie van Oekraïne door Rusland.

Volgens Mark Fawcett van pensioenfonds Nest laat de rechtszaak zien dat beleggers bereid zijn om degenen aan te spreken die niet genoeg zouden doen om de toekomst van hun bedrijf veilig te stellen. "We hopen dat de hele energie-industrie rechtop zit en dit opmerkt."