Nieuwe cao in de kinderopvang, 12 procent loon erbij in anderhalf jaar

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao in de kinderopvangsector. Daarin is afgesproken dat dit jaar de lonen omhooggaan met gemiddeld 7,9 procent en volgend jaar met 4 procent. De cao loopt anderhalf jaar, van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

"Het was voor onze leden heel belangrijk dat de lonen omhoog gaan vanwege de torenhoge inflatie", zegt Deddy Dorenbos van vakbond FNV. "Dat we daar nu afspraken over hebben gemaakt geeft ons de ruimte verder te praten over zaken als werkdruk en de grote personeelstekorten."

Wachtlijsten

"Met deze nieuwe cao bieden wij een beter perspectief voor iedereen die nu al werkt in de kinderopvang én voor iedereen die wil gaan werken in de kinderopvang", zegt Loes Ypma voorzitter van werkgeversorganisatie BMK. Er werken nu zo'n 117.000 mensen in de kinderopvang.

Er zijn nu al personeelstekorten in de kinderopvang, met vaak wachtlijsten voor een plekje. De verwachting is dat in 2025 de vraag naar kinderopvang nog verder groeit, omdat het kabinet het dan bijna gratis wil maken. Vanaf januari 2025 wil het Rijk namelijk 96 procent betalen van de zogeheten maximumuurprijs.

Werkdruk

In november werden de cao-onderhandelingen nog afgebroken omdat de vakbonden ontevreden waren over het eindbod van de werkgevers. Na een petitie en een ludieke posteractie van de bonden werden eind vorige maand de onderhandelingen toch weer opgestart.

Volgens vakbond FNV is de werkdruk in de kinderopvang al jaren hoog. Medewerkers vinden dat ze veel tijd kwijt zijn aan administratie en daardoor te weinig tijd overhouden voor de kinderen. "Soms moeten ze zelfs een dubbele administratie bijhouden. Ze moeten alles wat gebeurt bijhouden in een boekje en ook verwachten veel ouders constante updates via WhatsApp-groepen over wat hun kind allemaal doet en eet", zei FNV-bestuurder Deddy Dorenbos onlangs.