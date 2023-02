Vluchtelingen zonder Oekraïens paspoort mogen zeker half jaar langer blijven

Een groep van ruim 4500 vluchtelingen uit Oekraïne die vanaf volgende maand geen recht meer zouden hebben op een plek in de speciale gemeentelijke opvanglocaties, mag toch nog zeker een half jaar langer blijven. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws.

Het gaat om zogeheten 'derdelanders', mensen die na het uitbreken van de oorlog vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, maar die niet beschikken over een Oekraïens paspoort. Het zijn dus buitenlanders die in Oekraïne verbleven, bijvoorbeeld voor werk of studie.

Tot nu toe hebben ze dezelfde rechten als vluchtelingen met een Oekraïens paspoort, maar die regeling zou per 5 maart stoppen. Daarna zouden ze terug moeten naar hun land van herkomst of 'gewoon' asiel moet aanvragen.

Burgemeesters

Dat zou betekenen dat er in één klap duizenden mensen bij zouden komen in de opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Burgemeesters drongen er vorige week bij staatssecretaris Van der Burg (Asiel) op aan om de regeling te verlengen.

Ze vreesden dat deze derdelanders op straat zouden gaan rondhangen, omdat ze als gewone asielzoekers niet meer mogen werken, in tegenstelling tot Oekraïners. Ook Vluchtelingenwerk was bezorgd. Van der Burg noemde de verlenging toen al een "constructief voorstel" dat hij verder zou gaan onderzoeken.

Tot september houden de migranten dus dezelfde rechten. Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

RTL Nieuws heeft inzage gehad in de samenstelling van de groep derdelanders. Een groot deel komt uit zogeheten veilige landen als Marokko, India en Ghana. Ook zitten er veel Nigerianen, Algerijnen en Turkmenen bij. Een klein deel (160 mensen) komt uit EU-landen.