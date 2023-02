Syriërs in Aleppo na aardbeving nog verder teruggeworpen: 'We hadden al niks'

Voor Syriërs komt de zware aardbeving van maandagochtend boven op een rampsituatie waarin ze al jaren leven: de burgeroorlog die al twaalf jaar duurt. "Een aardbeving is het laatste wat we nodig hadden", vertelt George Al Saegh vanuit het zwaar getroffen Aleppo. "Veel huizen zijn ingestort, mensen zijn dakloos geraakt, en we hadden al niks. We leven nog, maar vanbinnen zijn we dood."

De afgelopen drie nachten heeft Al Seagh in zijn auto geslapen in de vrieskou, omdat hij niet meer naar huis kan. "De nacht van de beving was vreselijk. Ik werd wakker omdat alles bewoog, toen het afgelopen was ben ik uit mijn huis gerend en heb ik meteen mijn familie en vrienden gebeld."

Net als in de rest van het getroffen gebied proberen lokale reddingsteams in Aleppo te redden wat er te redden valt. Ze hebben weinig middelen, en moeten mensen met de hand uitgraven. "Ze zijn met te weinig en kunnen het niet aan", zegt Al Seagh. "Er liggen nog heel veel mensen onder het puin." In Syrië zijn al meer dan 3400 doden gemeld.

Nog weinig hulp

De internationale hulp in Syrië komt maar moeizaam op gang. Aleppo is in handen van de regering, maar in een deel van het getroffen gebied zitten de oppositie en rebellengroeperingen. President Assad houdt de touwtjes graag stevig in handen wat betreft de hulp die het land binnenkomt. Syriërs in oppositiegebied weten dat ze niet op steun van Assad hoeven te rekenen, en dus niet op hulpgoederen.

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn inmiddels de eerste hulpteams en goederen aangekomen, met name uit Arabische landen als Irak, Oman en Egypte. Hulp vanuit westerse landen kwam veel langzamer op gang, onder meer omdat de diplomatieke banden zijn verbroken. Ook zijn er sancties, al gelden die niet voor hulpteams en levensreddende middelen. Vanochtend is een eerste hulpkonvooi van de Verenigde Naties aangekomen in Syrië.