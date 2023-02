Ergernis over splitsen van woningen Rotterdam: 'Absurd hoge huren voor klein hok'

Rotterdam grijpt bewust niet in wanneer pandjesbazen hun woningen opsplitsen en kleine appartementen voor soms veel geld verhuren. Sinds 2018 is het splitsen van woningen in de havenstad verboden, maar de gemeente laat het oogluikend toe omdat het helpt tegen de woningnood.

Een aantal coalitiepartijen in de gemeenteraad ergeren zich daaraan. "Absurd hoge huren voor een klein hok vind ik niet kunnen", zegt raadslid Marcel Verhoef van Leefbaar Rotterdam tegen de regionale omroep Rijnmond. Samen met collega-raadslid Co Engberts (PvdA) vraagt hij de wethouder om op te treden.

Vergunning woningvorming

De regionale omroep deed eerder onderzoek naar pandjesbazen die woonruimtes opsplitsen. Officieel hebben zij daarvoor een vergunning Woningvorming nodig. Die schrijft onder meer voor dat de gesplitste woning een minimaal aantal vierkante meters groot moet zijn, nooit kleiner dan 50 vierkante meter.

In de praktijk blijkt dat er soms sprake is van mini-studio's van 20 tot 30 vierkante meter, inclusief douche, toilet en keuken. Piepklein, maar omdat de bewoner alles voor zichzelf heeft, worden soms exorbitant hoge huren gevraagd.

Een voorbeeld komt uit de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid waar een bovenwoning van 67 vierkante meter is opgesplitst in twee studio's. In een ervan woont een echtpaar met een kleintje op komst. Zij moeten wonen, koken, douchen en naar het toilet op 30 vierkante meter. In de woonkamer staat een tweepersoonsbed. Voor een bank of tafel is geen ruimte. Inclusief gas, water, licht en internet betaalt het echtpaar 800 euro per maand, net als de andere huurder.

De gemeente zei eerder geen reden te zien om op te treden. "Het onderzoek van Rijnmond stelt dat sprake is van illegale splitsing als twee zelfstandige woonruimten ontstaan. De studio's beschikken immers elk over alle noodzakelijke voorzieningen. Maar wij beschouwen een situatie als deze bewust als verhuur van twee kamers binnen één woning."

Kromme uitleg

"Een hele kromme uitleg", reageert PvdA-raadslid Co Engberts. "Want de huurprijzen worden wel gebaseerd op die van een zelfstandige woning en niet op die van een kamer." Samen met Verhoef van Leefbaar Rotterdam benadrukt hij dat de regels duidelijk zijn: in Rotterdam geldt een verbod op woningsplitsing. Engberts: "Óf je zorgt dat het kamers zijn voor kamerprijzen, óf het zijn gesplitste woningen en dan controleer je of het mag of niet."

De gemeente Rotterdam nijgt juist naar verdere versoepeling van het beleid. Wethouder Chantal Zeegers (D66) heeft dat onlangs aangekondigd na vragen van de VVD. Aanleiding is een rechtszaak in Den Haag. Een projectontwikkelaar vocht daar een verbod op woningsplitsing aan en won de zaak omdat de regels niet duidelijk waren.

Woningschaarste

Rotterdam is niet bang voor soortgelijke rechtszaken omdat de regels specifieker zijn. Maar woningschaarste is het belangrijkste argument om toch te versoepelen, schrijft de wethouder Zeegers aan de raad. "Het kan een bijdrage leveren aan de behoefte aan woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens."

Leefbaar Rotterdam en PvdA waarschuwen voor versoepeling zonder dat 'excessieve' huurprijzen worden aangepakt. Ze pleiten voor een wijkgericht beleid. "Grote woningen opknippen, prima. Maar niet in heel kleine hokken zoals nu gebeurt in wijken als oud-Mathenesse en Charlois", aldus raadslid Verhoef.