Nederlanders zijn de afgelopen jaren gezonder gaan eten en drinken

Meer groente en fruit, meer ongezouten noten, minder rood en bewerkt vlees en minder suikerhoudende dranken. Uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP) van het RIVM blijkt dat Nederlanders de afgelopen jaren gezonder zijn gaan eten en drinken.

Waar er in de peiling tussen 2007 en 2010 nog 128 gram groente per dag werd gegeten, is dat in 2021 gestegen naar 163 gram. Ook het aantal gram fruit is gestegen, van 103 naar 129 gram. De meeste Nederlanders voldoen daarmee nog niet aan het advies van de Gezondheidsraad, waarin 200 gram groente per dag wordt voorgeschreven, maar het percentage volwassenen dat wel aan de richtlijn voldoet, is gestegen van 16 procent naar 29 procent.

Daarnaast is de hoeveelheid rood en bewerkt vlees ten opzichte van de eerdere peiling van 2007 tot 2010 gedaald met ruim 20 procent. Dat is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad, die adviseert de consumptie van dergelijk vlees te beperken vanwege gezondheidsrisico's als darmkanker.

Flinke stijging drinken water

Nederlanders zijn bovendien niet alleen minder suikerhoudende dranken zoals frisdrank en vruchtensap gaan drinken, ze drinken ook meer thee en water. Opvallend is de stijging onder de mannelijke deelnemers van de peiling: hun waterconsumptie steeg met 72 procent. Bij vrouwen was er een stijging van 34 procent, maar zij dronken eerder al grotere hoeveelheden water.