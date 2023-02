De glimlach is terug in Amsterdam. Het was een zin die veelvuldig te horen was na de klinkende ererdivisiezege van Ajax op SC Cambuur (0-5). Vanavond gaat de ploeg in de achtste finales van de KNVB-beker op bezoek bij FC Twente (18.45 uur). Personificatie van de Amsterdamse (mini-)opleving is aanvoerder Dusan Tadic, die door de nieuwe trainer John Heitinga in de punt van de aanval werd geposteerd. Maar zowel voor Ajax als Tadic geldt: het moet nu ook gebeuren in de grote wedstrijden. Heitinga zette in korte tijd de zwalkende Ajax-selectie naar zijn hand. De trainer eiste meer intensiteit op de trainingen, hamerde op de restverdediging en ging op zoek naar vastigheden in zijn basiselftal. Zo liet hij Mohammed Kudus, onder Alfred Schreuder vooral als spits gebruikt, in een vrije rol vanaf rechts spelen en haalde hij Calvin Bassey en Jorge Sánchez uit het elftal.

Stuk voor stuk keuzes die goed lijken uit te pakken. Maar misschien wel de belangrijkste wijziging: Tadic speelt onder Heitinga in de punt van de aanval. Dat lijkt ook de plek waar de Serviër zich de komende tijd op moet richten. De ontslagen Schreuder zag dat overigens in eerste instantie ook zo. In de allereerste wedstrijd van het seizoen tegen Fortuna Sittard was Tadic de aanvalsleider, maar al in de rust kwam Schreuder terug van die keuze. In de wedstrijden die volgden zat Schreuder voortdurend met Tadic in zijn maag. Hij probeerde hem achter de spits, op linksbuiten, op rechtsbuiten. De vele positiewisselingen kwamen het spel van Tadic niet ten goede, maar hij bleef desondanks belangrijk voor de ploeg. Ook dit seizoen is Tadic terug te vinden aan de top van statistiekenlijstjes. Of het nou gaat om assists, gecreëerde kansen, geslaagde voorzetten of passes naar het vijandelijke strafschopgebied: in de eredivisie staat hij wat dat betreft op eenzame hoogte. Louter tegen de kleintjes Tadic is een onmisbare schakel in het aanvalsspel van Ajax en met zijn onmiskenbare leiderskwaliteiten in het achterhoofd is het dus niet zo gek dat trainers hem zelden tot nooit passeren of wisselen. Toch zit er een grote maar aan deze lijstjes: Tadic liet het dit seizoen louter zien tegen de 'kleintjes'.

Een duik in zijn cijfers onderschrijft het beeld dat Tadic het tegen clubs die op het moment van spelen in het linkerrijtje staan, beduidend minder doet. Neem bijvoorbeeld zijn goals en assists in de eredivisie. Tegen clubs uit de onderste helft van de competitie zijn zijn cijfers met vijf doelpunten en negen assists uitstekend, maar de nul doelpunten en drie assists tegen de 'grote jongens' zijn heel erg mager. Die drie assists gaf hij overigens allemaal in het thuisduel met sc Heerenveen. In de eredivisie creëerde Tadic bijna twee keer zoveel kansen (92) als de nummer twee in dat rijtje (Cody Gakpo met 59), zo berekende statistiekenbureau Opta. Maar ook het ontleden van deze cijfers toont aan dat hij dat vooral tegen de mindere goden doet. Tegen clubs uit het rechterrijtje creëerde hij 71 kansen voor zijn teamgenoten tegenover 21 voor clubs uit het linkerrijtje. Logisch? Da's logisch, toch? Bij meer tegenstand komt een speler over het algemeen immers tot minder gecreëerde kansen, goals en assists. Tadic liet echter in het verleden juist zien dat hij vaak opstond in de belangrijke wedstrijden. Vorig seizoen noteerde hij zelfs meer doelpunten en assists tegen de top van de eredivisie dan tegen clubs uit de middenmoot en de onderste regionen. Het verschil is dit seizoen wat dat betreft groot.

