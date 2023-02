Zaalhockeysters winnen ook laatste groepsduel op WK: 3-2 tegen VS

De zaalhockeysters waren al lang en breed geplaatst voor de kwartfinales, maar het laatste groepsduel van het WK moest nog worden gespeeld. Daarin was Oranje met 3-2 te sterk voor de Verenigde Staten.

De meeste duels in de poulefase werden door Nederland met grote cijfers gewonnen. Nieuw-Zeeland (10-0), Australië (8-0) en Oostenrijk (5-1) hadden weinig in te brengen, maar tegen de Amerikaanse ploeg moest Oranje wat meer moeite doen om de winst uit het vuur te slepen.

Dat had vooral te maken met Reese D'Ariano. Ze is pas veertien jaar en wordt in de hockeywereld gezien als 'wonderkind'. Ook tegen Nederland liet ze zien dat ze uitzonderlijke kwaliteiten heeft en scoorde ze twee keer.