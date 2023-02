Nog meer meldingen van telefonische oplichting in 2022

Maak nooit geld over op basis van een telefoontje of tekstbericht.

Een andere vaak voorkomende vorm van online oplichting in het afgelopen jaar was webwinkelfraude. Vooral rond de feestdagen gebeurt dat vaak, vertelt Kolthof. "Bijvoorbeeld een mooie aanbieding voor een Playstation, of mooie laarzen die nergens anders meer te koop zijn, of concertkaartjes."

Verder zijn er afgelopen jaar ook meer meldingen van fraude met misbruik van bedrijfsgegevens. Daarbij was de schade 12,5 miljoen euro, een toename van 20 procent vergeleken met 2021. Ook kwamen in sommige gevallen de oplichters zelfs thuis bij slachtoffers, bijvoorbeeld als nep-bankmedewerker die kwam waarschuwen voor inbraken in de buurt en daarom sieraden moest meenemen.

Voorkomen

Kolthof waarschuwt voor telefonische oplichting en legt uit wat men kan doen om het te voorkomen: "Maak nooit geld over op basis van een telefoontje of tekstbericht. Wat we ook zien bij oudere mensen is dat ze op hun mobiel iemand aan de praat houden en met de vaste telefoon met het bedrijf bellen om te checken of het klopt dat ze worden gebeld."

Banken bouwen verschillende veiligheidsmaatregelen in om de fraude tegen te gaan, bijvoorbeeld door het onmogelijk te maken grote bedragen in een keer over te schrijven. Het duurt dan een paar uur voor de transactie gelukt is.