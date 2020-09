Grootste deel gestrande walvissen bij Tasmanië dood, reddingsactie gaat door

Die is al drie dagen aan de gang. De meeste grienden konden niet worden teruggezet in dieper water. Bij enkele tientallen lukte dat wel, maar een aantal strandde vervolgens opnieuw.

Van de 470 walvissen die waren gestrand voor de kust van het Australische eiland Tasmanië zijn er zeker 380 niet meer in leven. De reddingsactie in het ijskoude water gaat bij het vallen van de avond nog wel door.

Gevreesd wordt dat ook de andere walvissen die zijn teruggezet opnieuw zullen stranden. Er zijn nog 30 dieren in leven op het droge, maar het ziet er niet naar uit dat zij het zullen overleven. Nu dient het volgende probleem zich aan: de vraag is wat er moet gebeuren met de honderden overschotten. Het grootste deel daarvan wordt in zee gedumpt, maar er worden ook karkassen begraven.

Om een enkele griend weer in dieper water te krijgen zijn vier tot vijf mensen nodig, die tot aan hun middel in het water moeten staan om het dier terug te brengen naar zee, bijvoorbeeld op een soort stretcher of door ze met kabels aan een boot te hangen. Het hele proces levert veel stress op voor de dieren, zeggen biologen.

Waardoor de dieren zijn gestrand, is onduidelijk. Ze oriënteren zich met behulp van een soort sonar, die mogelijk is verstoord door seismische activiteit of sonarapparatuur aan land. Walvissen leven in groepen en gedragen zich zeer sociaal: het kan zijn dat een of enkele dieren zijn gestrand, waarna de rest van de groep is gevolgd.