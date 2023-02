Rabobank neemt duizenden mensen aan voor witwasonderzoek

De Rabobank heeft afgelopen jaar meer dan 2300 mensen aangenomen om de klantdossiers op orde te krijgen. Er loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de bank omdat die niet genoeg zou doen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Er is al langer bekend dat de dossiers over klanten bij de bank niet op orde zijn. Belangrijke informatie over klanten ontbreekt, waardoor de bank niet goed kan inschatten bij welke klanten het risico op witwassen hoog is. Door het aannemen van extra mensen hoopt de bank op termijn wel aan de wettelijke regels te voldoen.

Bij de Rabobank zijn nu 7000 medewerkers bezig met die witwasregels. Dat komt neer op 14 procent van al het personeel van de bank. De bank moet van toezichthouder De Nederlandsche Bank uiterlijk eind 2024 de klantendossiers op orde hebben.

Miljardenwinst

De personeelskosten liepen mede door het extra witwasonderzoek afgelopen jaar op met 10 procent. Desondanks gaat het financieel goed met de bank. Het afgelopen jaar werd er 2,8 miljard euro winst gemaakt. Dat is weliswaar een kwart minder dan een jaar eerder, maar aanzienlijk meer dan in de jaren ervoor.

De bank maakt meer marge op de rentes die betaald worden op spaar- en betaalrekeningen. De Europese Centrale Bank verhoogt de rentetarieven, maar op spaarrekeningen van klanten stijgen de rentepercentages een stuk langzamer. Ook ING en ABN Amro melden eerder daarvan te profiteren.

De kosten die de bank maakt voor witwasonderzoek worden deels doorberekend aan klanten. Voor zakelijke klanten hebben banken de afgelopen maanden een heffing ingevoerd voor het werk dat de bank heeft aan klantonderzoek.