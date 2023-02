Kim Jong-un pronkt met nieuwste raketten en zet dochtertje in middelpunt

In een grootse militaire parade in Pyongyang, bijgewoond door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn familie, heeft het land zijn meest geavanceerde wapens laten zien aan de buitenwereld.

Duizenden militairen, rijen met tanks en de nieuwste intercontinentale ballistische raketten werden met veel bombarie getoond tijdens een militaire parade ter ere van de 75ste verjaardag van het Koreaanse Volksleger.

Het was nog maar de vraag of Kim Jong-un in het openbaar zou verschijnen, de leider was al langere tijd afwezig in de staatsmedia. Op beelden, vrijgegeven door het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, is een goedlachse leider te zien met aan zijn zijde zijn naar alle waarschijnlijkheid dochter, Kim Ju-ae.

Opvolger

In november vorig jaar verscheen de 9-jarige Ju-ae voor het eerst in het openbaar. Toen was ze op foto's te zien bij een raketlancering. Nu werd het meisje zelf flink in de schijnwerpers gezet. Bij het staatsbanket zat Ju-ae in het midden tussen haar vader en haar moeder Ri Sol-ju.

"De aanwezigheid van zijn dochter bij zo'n belangrijk evenement geeft duidelijk een signaal af", zegt hoogleraar Leif-Eric Easly tegen CNN. "Door zo opzichtiger je vrouw en dochter te betrekken, wil Kim Jong-un het binnen- en buitenland laten zien dat zijn familiedynastie en het Noord-Koreaanse leger onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn."

Bekijk hieronder beelden van de militaire parade in Pyeongyang: