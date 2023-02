Het wonder van De Kuip: 'Hoe kansloos de situatie ook is, ze blijven gaan'

Bekeruitschakeling leek een kwestie van tijd voor zijn ploeg, met een stand van 0-2 op het bord in de laatste minuut. De afwezigheid van de VAR was het gelukje dat Feyenoord nodig had om de wedstrijd van een nieuwe impuls te voorzien, memoreert Slot nog.

"Het belangrijkste wat mij bijblijft, is die enorme drive. Dat ze nooit opgeven", zegt Slot. "Hoe kansloos de situatie ook is, ze blijven gaan."

De penalty die tot de aansluitingstreffer leidde, had ook voor een eerdere fout gegeven kunnen worden. "Dan was het alleen een strafschop en geen rood", weet Slot, die zag dat Philippe Sandler voor een latere overtreding in de aanval werd weggestuurd. Toen de bal dus alsnog op de stip ging.

Het geluk van de kampioen wellicht, want de Rotterdammers staan tevens bovenaan in de eredivisie. En PSV en FC Twente hebben ze al twee keer gehad. Over de landstitel willen ze het nog niet hebben, maar de teamgeest verraadt dat er een ploeg op het veld staat die bulkt van het zelfvertrouwen.

Fitheid als wapen

"Zonder dat ik spelers bij naam wil noemen, want ik denk dat we allemaal wel kunnen bedenken wie ik bedoel. Ik vind het onwaarschijnlijk hoe fit sommigen zijn", constateert Slot. "Hoe die weer 120 minuten hebben doorgelopen. Dan te bedenken dat we niet de breedste selectie hebben. Je doet het niet tegen aan amateurclubje, hè?"

Feyenoord blijft zo nog op alle fronten actief. Zaterdagavond is de bekerloting voor de kwartfinale, op 25 februari wordt bekend wie de tegenstander is in de achtste finales van de Europa League.