Wekdienst 9/2: Zelensky bezoekt Brussel • Laatste dag Oranjes in Caribisch gebied

Goedemorgen! De Oekraïense president Zelensky bezoekt vandaag het Europees Parlement en op Saba sluiten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hun rondreis door het Caribisch gebied af.

Eerst het weer: in de ochtend schijnt af en toe nog de zon, maar later op de dag komt er bewolking. In het noorden valt wat motregen, in de rest van het land is het overwegend droog.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

De wereld keek mee hoe in Syrië een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan werd gehaald. Het meisje zat nog met de navelstreng vast aan haar moeder, die al was overleden. Een cameraman van de NOS ging bij de baby langs in het ziekenhuis. - NOS