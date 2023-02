Twee doden doordat stadsbus inrijdt op Canadees kinderdagverblijf

Twee kinderen zijn om het leven gekomen toen een stadsbus inreed op een kinderdagverblijf in de Canadese stad Laval. Zes andere kinderen raakten gewond.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De chauffeur van de stadsbus is een 51-jarige man. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van moord, poging tot moord en roekeloos rijden.

Volgens de burgemeester van Laval werkte de chauffeur al tien jaar bij het busbedrijf en had hij daarvoor nog geen enkel ongeluk gehad. "Er is een hypothese dat opzet in het spel is, maar dit moet nog worden bevestigd door onderzoek", zei burgemeester Stéphane Boyer. Aan de gewonden, hun ouders en getuigen wordt psychische hulp geboden.

'Chauffeur leek verward'

Een getuige zegt tegen CBC News dat de chauffeur zich na het ongeluk verward gedroeg en zijn kleren uittrok. Volgens hem leek de chauffeur "in een andere wereld" te zijn.

Laval ligt in de buurt van Montreal, in de Canadese provincie Quebec. De premier van de provincie, François Legault noemt de gebeurtenis in Laval vreselijk: "Mijn gedachten gaan uit naar de kinderen, hun ouders en de werknemers van het kinderdagverblijf."