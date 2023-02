Disney kondigt reorganisatie aan, 7000 medewerkers ontslagen

The Walt Disney Company heeft een grote reorganisatie aangekondigd waarbij het 7000 medewerkers gaat ontslaan. Dat is zo'n 3,6 procent van de huidige medewerkers van het entertainmentconcern.

Het bedrijf brengt alle activiteiten voortaan onder in drie takken: een entertainmenttak waaronder film, televisie en streaming vallen, een sporttak met televisiezender ESPN en een tak met de Disney-attractieparken.

Volgens algemeen directeur Bob Iger is de reorganisatie nodig om "kosteffectiever en gecoördineerder te werk te kunnen gaan". Iger leidde het bedrijf al tussen 2005 en 2020 en keerde vorig jaar verrassend terug. Aandeelhouders klaagden onder meer over de hoge kosten die streamingplatform Disney+ maakte. Iger zei dat Disney mogelijk te agressief te werk is gegaan in een poging om streamingkijkers binnen te halen. Volgens de topman blijft streaming wel de prioriteit voor het bedrijf.

Tegenvallende resultaten van streamingdiensten

Niet alleen de streamingdienst van Disney kampt met tegenvallende resultaten. Ook concurrenten Warner Bros Discovery en Netflix kondigden al ontslagen aan.

Het is de derde keer in drie jaar dat Disney een nieuwe weg inslaat. Zowel in 2018 en 2020 was er een reorganisatie. Beide keren werd hoog ingezet op de groei van streaming.

In Igers vorige periode als algemeen directeur kocht Disney onder meer de entertainmentdivisie van 21st Century Fox. Ook werden Pixar, Marvel Entertainment (producent van superheldenfilms) en Lucasfilm (vooral bekend van de Star Wars-films) gekocht.