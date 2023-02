Rutte: Geen 'Berlijnse Muur' om EU tegen migranten

Het bouwen van muren en hekken aan de buitengrenzen van de Europese Unie zal niet betekenen dat er een totaal einde komt aan de asielinstroom. Dat heeft premier Rutte gezegd in de Tweede Kamer in een debat over de Europese top die vandaag begint.

Een van de onderwerpen op die top is migratie. Daarbij zal de vraag over betere bescherming van de buitengrenzen aan de orde komen. Zo zijn er plannen voor grenshekken op de grens tussen Bulgarije en Turkije. In het debat benadrukte Rutte dat het voor vluchtelingen altijd mogelijk zal blijven om asiel aan te vragen.

"Ik wil de kwestie een beetje ontgiften. We krijgen nu zoiets van: we gaan één grote 'Berlijnse Muur' om de EU zetten. Maar als er een hek of een muur staat zitten er altijd nog poortjes in", zei de premier.

Coalitie verdeeld

Zijn eigen coalitie is sterk verdeeld over de maatregelen die de asielinstroom moeten indammen. VVD, CDA en ChristenUnie voelen in meer of mindere mate wel voor het verstevigen van de buitengrenzen met hekken, maar D66 is fel tegen. Het is zinloos en het versterkt alleen maar het verdienmodel van de mensensmokkelaars, vindt die partij.

Rutte zelf denkt dat grenshekken "soms heel nuttig" kunnen zijn, maar betere grensbewaking kan volgens hem ook op andere manieren, bijvoorbeeld door mobiel toezicht in grensgebieden.

Voorstanders vinden dat de EU moet betalen voor het versterken van de buitengrenzen, maar dat gaat niet gebeuren, voorspelde Rutte. Te veel lidstaten zijn daar tegen en bovendien is grensbewaking een taak van de landen zelf. Wel is het mogelijk dat de Europese Commissie meebetaalt aan grenshekken.

Spreidingswet

De premier heeft er zelf sterk op aangedrongen dat de regeringsleiders op de top over migratie spreken. Hij heeft aan zijn eigen VVD-fractie beloofd dat hij zich in Europees verband zou hardmaken voor het inperken van de migratiestromen.

Onder die voorwaarde ging de fractie akkoord met de spreidingswet, waardoor gemeenten gedwongen kunnen worden om meer asielzoekers op te vangen.