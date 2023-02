Feyenoord ontsnapt op gedenkwaardige bekeravond aan uitschakeling door NEC

Feyenoord heeft zich in de achtste finales van de KNVB-beker bijna in de eigen Kuip laten verrassen door NEC, maar de koploper in de eredivisie kwam na een sensationele comeback en verlenging via strafschoppen met de schrik vrij. De thuisclub wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand weg te werken, waarna het met een man meer tussen de lijnen in de verlenging niet verder was gekomen dan 4-4. Prachtpass Feyenoord had voor rust verreweg het meeste balbezit, maar wist daar bijzonder weinig mee te doen. Aanvallend maakte de ploeg van Arne Slot, die deze keer voor Danilo in de spits had gekozen boven Santiago Gimenez, een machteloze indruk. NEC kwam ondertussen amper in het stuk voor, maar had aan één goede ingeving van Oussama Tannane genoeg om de score te openen. De Marokkaan zette met een prachtpass Calvin Verdonk voor doelman Timon Wellenreuther, die niet kon verhinderen dat de oud-Feyenoorder doel trof. Met de rust in zicht werd het nog erger voor de dertienvoudig bekerwinnaar en weer lag Tannane aan de basis. Zijn van richting veranderde steekpass kon niet door Wellenreuther geneutraliseerd worden, waarna Pedro Marques de bal voor het intikken had: 0-2.

Pedro Marques viert feest, Timon Wellenreuther baalt - Pro Shots

Met Gimenez en Quinten Timber en later ook Javairô Dilrosun in de ploeg hoopte Slot in de tweede helft het tij te kunnen keren. De druk op het Nijmeegse doel werd inderdaad groter en groter, maar grote kansen bleven andermaal lang uit. Strafschop geeft hoop Pas in de laatste twintig minuten werd het alle hens aan dek bij NEC, dat opgelucht adem kon halen toen Gimenez na goed voorbereidend werk van Dilrosun van dichtbij hoog over schoot. De Mexicaan zag even later een schuiver gekeerd worden door Mattijs Branderhorst, die in het bekertoernooi eerste doelman Jasper Cillessen onder de lat vervangt. De sluitpost stond ook paraat toen Lutsharel Geertruida voor hem opdook. Een in de negentigste minuut door Orkun Kökcü benutte strafschop na hands van Philippe Sandler, die met rood kon vertrekken, gaf het thuispubliek weer een sprankje hoop. Dat ging nog eens uit alle macht achter hun favorieten staan. En niet tevergeefs: in de extra tijd - zeven minuten maar liefst - kopte invaller Igor Paixão Feyenoord alsnog naast NEC.

Mattijs Branderhorst - Orange Pictures

De Rotterdammers voelden dat zelfs een verlenging nog vermeden kon worden. De druk op het Nijmeegse doel werd zwaar opgevoerd en leverde ook beste kansen op, maar de uitblinkende Branderhorst gaf geen krimp. Het werd overwerk voor beide ploegen. Onachtzaamheid Met een man meer trok Feyenoord uiteraard ten aanval, maar een moment van onachtzaamheid in de 96ste minuut leverde de thuisploeg opnieuw een achterstand op. De doortastende Jordy Bruijn gaf het laatste tikje. Twee minuten later was het echter alweer gedaan met de voordelige marge: Gimenez kopte een voorzet van Dilrosun binnen. Die laatste leek de strijd vier minuten voor het eind van verlenging te beslissen. Hij slalomde langs twee Nijmegenaren en bracht zijn ploeg met een prachtschot in de verre bovenhoek voor het eerst op deze gedenkwaardige bekeravond aan de leiding. Maar ook met tien man wenste NEC zich nog niet gewonnen te geven.

Santiago Gimenez kopt Feyenoord naar 3-3 - ANP