Baaldag Ten Hag: zwaarbevochten gelijkspel United tegen laagvlieger Leeds

Manchester United heeft verzuimd zich naast stadgenoot City op de tweede plek van de Premier League te nestelen. Thuis tegen Leeds United eindigde een inhaalduel in 2-2.

Leeds, dat strijdt tegen degradatie en hoofdtrainer Jesse Marsch zondag ontsloeg, had lange tijd een 2-0 voorsprong, tot het tegenoffensief kwam van de ploeg van Erik ten Hag.

Start, sprint, goal

Nog geen minuut gespeeld en de 19-jarige Wilfried Gnonto maakte de 1-0 voor Leeds. Een domper voor Ten Hag, die Carlos Casemiro door een rode kaart moest missen en ook niet kon rekenen op Christian Eriksen, die maanden is uitgeschakeld door een enkelblessure.

Vlak na rust maakte United-verdediger Raphaël Varane een eigen goal en hielp Leeds aan een 2-0 voorsprong. Dat was incasseren, dat was mentaal zwaar. United moest zich flink herpakken om de gelijkmaker te forceren. Dat gebeurde na rust in de 62ste minuut na een uitstekend schot van Marcus Rashford.

Acht minuten later was het weer raak, door Jaden Sancho, de 22-jarige die het fysiek en mentaal lastig heeft gehad de laatste tijd, zorgde ervoor dat United terugkwam in de wedstrijd. 2-2. Eindelijk een glimlach bij Ten Hag.