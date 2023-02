Russische ambassadeur op het matje geroepen vanwege onderzoeksuitkomst MH17

De Russische ambassadeur in Nederland is vandaag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de MH17-zaak. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat de aanleiding daarvoor de conclusies waren van het onderzoeksteam JIT over de betrokkenheid van president Poetin. De ambassadeur moest daar "tekst en uitleg" over komen geven.

Het JIT liet vandaag weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat Poetin groen licht gaf voor de inzet van de de wapens waarmee het vliegtuig is neergehaald. De Russische separatisten in het oosten van Oekraïne dienden een verzoek in voor zwaarder luchtafweergeschut en de president zou daar persoonlijk toestemming voor hebben gegeven.

Er gingen uiteindelijk een BUK-raketsysteem naar het strijdgebied. Een daarvan schoot in juli 2014 de vlucht van Malaysia Airlines uit de lucht. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven.

Communicatielijnen openhouden

Coalitiepartij D66 opperde om de Russische ambassadeur helemaal het land uit te zetten, en riep Rutte op om morgen bij de Europese top zijn collega-regeringsleiders op te roepen hetzelfde te doen.

Maar daar voelt Rutte weinig voor. Het is volgens hem belangrijk om de communicatielijnen met het Kremlin open te houden. Als Nederland de Russische ambassadeur het land uitzet, doet Moskou vrijwel zeker hetzelfde met de Nederlandse ambassadeur daar.