Tweede explosie bij woning Zaandam in acht dagen

Bij een woning in Zaandam is voor de tweede keer in acht dagen een ontploffing geweest. Gisteravond rond 23.15 uur hoorden buurtbewoners een harde knal en was er volgens getuigen een sterke benzinelucht te ruiken, meldt NH Nieuws.

De politie doet onderzoek in de straat van de explosie. Een getuige zegt tegen NH Nieuws dat daarbij een voorwerp in beslag is genomen.

Het is niet duidelijk hoe groot de schade is aan de woning. Acht dagen geleden was op ongeveer dezelfde plek dus ook al een explosie, waarbij ook een benzinelucht te ruiken was. De politie startte een onderzoek, maar heeft voor zover bekend niemand opgepakt.

Het Noordhollands Dagblad meldde toen dat op een beveiligingscamera te zien was dat er iets met opzet tot ontploffing is gebracht. "Je ziet iemand iets neerleggen en wegrennen'', zei een buurtbewoner. Anderen zagen twee mensen wegrennen.