Zelfs met gehavend team plaatst Real Madrid zich eenvoudig voor finale WK clubs

Real Madrid gaat ten koste van het Egyptische Al-Ahly naar de finale van het WK voor clubs. In een wedstrijd waarin de Spaanse grootmacht vanaf het begin de overhand had, werd het 4-1 in het Marokkaanse Rabat.

De ploeg van Carlo Ancelotti speelt komende zaterdag de finale tegen het Saudische Al-Hilal, dat dinsdag verrassend Flamengo uitschakelde.

Kracht op links: Vinícius

Van tevoren leek het nog spannend voor Real, dat slechts vier van zijn laatste negen wedstrijden had gewonnen in alle competities. Bovendien zijn zes belangrijke spelers geblesseerd, onder wie Karim Benzema en centrale verdediger Eder Militão.

Al Ahly was daarentegen al 23 wedstrijden ongeslagen.

De wedstrijd ging redelijk gelijk op. Vinícius Júnior zette in de eerste helft de toon met dreigende aanvallen op links, maar zijn voorzetten werden steeds onderschept, of gingen naast. In de 42ste minuut was het eindelijk raak voor de vleugelspits met een prachtig lobje over de keeper heen: 1-0, zijn vijftigste goal voor Real.

Meteen na rust stond Vinícius weer aan de basis van een goal. Na een pass op Luka Modric gaf die de bal voor aan James Rodríguez, die 'm erin knalde: 2-0 voor Real.