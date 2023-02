Noorse minister zegt sorry omdat ze TikTok op werktelefoon had

De Noorse minister van Justitie heeft haar excuses aangeboden omdat ze het parlement verkeerd had geïnformeerd over haar gebruik van TikTok op haar werktelefoon. De 29-jarige Emilie Enger Mehl gaf toe dat ze de populaire video-app afgelopen herfst ongeveer een maand op haar telefoon heeft gehad. Eerder beweerde ze uit veiligheidsoverwegingen geen antwoord op vragen van het parlement te kunnen geven.

TikTok heeft een Chinese eigenaar, het bedrijf Bytedance, en in veel westerse landen zijn zorgen over de Chinese invloed op de snel groeiende app. Ook kunnen Chinese medewerkers toegang krijgen tot TikTok-data van Europese gebruikers en bleek eind vorig jaar dat personeel van Bytedance Amerikaanse journalisten had bespioneerd.

Er waren al in september vragen over het TikTok-gebruik van de minister. De Noorse krant Dagbladet meldde dat Enger Mehl plaatjes en filmpjes op TikTok plaatste van officiële gelegenheden waar ze bij was. Daarop ontstond de vraag of China niet bij gevoelige informatie van de regering kon komen door het TikTok-gebruik van de minister.

'Te lang geduurd'

Vanuit de oppositie werd Enger Mehl dom genoemd, omdat ze juist als minister van Justitie beter had moeten weten. Enger Mehl hield zelf vol dat ze haar ministerie had geraadpleegd voordat ze de video-app installeerde. Een week geleden gaf ze toe dat ze de app echt op haar werktelefoon had gehad.

De minister van Justitie erkende dat het te lang heeft geduurd voordat ze opening van zaken heeft gegeven. "Ik had hier al eerder open over moeten zijn. Het spijt me dat de zaak zo is gelopen. Achteraf begrijp ik wel dat ik open had moeten zijn over het feit dat ik TikTok op een regeringstelefoon had staan", aldus de politica van de Centrumpartij.