Biden wil dat agenten te vertrouwen zijn, maar Ryan durft niet meer naar buiten

Het was het meest emotionele moment van de State of the Union, de jaarlijkse speech van president Biden voor het Amerikaanse Congres. De ouders van de vorige maand overleden Tyre Nichols waren te gast en werden persoonlijk door Biden toegesproken: "Tyre's moeder deelde met mij dat ze gelooft dat van zijn dood iets goeds zal komen. Wat met Tyre in Memphis gebeurde, gebeurt te vaak. We moeten het beter doen."

Nichols werd begin januari in elkaar geslagen door vijf zwarte politieagenten van de speciale politie-eenheid Scorpion, en overleed aan zijn verwondingen. Deze speciale eenheden zijn actief in de meeste Amerikaanse steden, en zijn bedoeld om zware criminaliteit in probleemwijken aan te pakken. Biden stelde in de speech dat alle Amerikanen hetzelfde willen: "We willen onze buurten vrij van geweld, we willen politie die het vertrouwen van de samenleving heeft, en we willen dat onze kinderen veilig thuiskomen."

Naar de toespraak werd ook aandachtig geluisterd in het zuiden van de stad Washington, op een steenworp afstand van het Capitool waar Biden zijn speech gaf. In deze wijken worden zwarte Amerikanen dagelijks zonder goede reden gestopt en gefouilleerd door agenten in burger. Bij deze Stop & Frisk-acties worden bewoners vaak geïntimideerd en vernederd.

De angst is inmiddels zo groot, dat Ryan Morgan (31) niet meer naar buiten durft. Morgan woont al zijn hele leven in de buurt en weet niet anders dan dat agenten uit onherkenbare auto's springen en mensen beginnen te fouilleren: "Bij mij is het de afgelopen drie jaar al minstens honderd keer gebeurd." Een reden wordt bijna nooit gegeven. "Ze houden me aan omdat mijn autoruiten te donker zouden zijn. En het volgende moment moet ik uit de auto stappen omdat er een vuurwapen in zou liggen. Hoe kom je daar ineens bij?"