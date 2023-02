PSV wint nu wel van Emmen, ook Spakenburg naar kwartfinales KNVB-beker

Ook de amateurs van Spakenburg bereikten de kwartfinales. Dat deed de ploeg uit het vissersdorp ten koste van Katwijk, dat eveneens in de tweede divisie uitkomt. De bezoekers, die in de competitie vijf plekken hoger staan, bezweken na een 1-1 eindstand pas na strafschoppen.

PSV heeft zich zonder veel problemen bij de laatste acht in het bekertoernooi geschaard. Op de kersverse grasmat in het eigen Philips Stadion won de bekerhouder in de achtste finales met 3-1 van FC Emmen.

Met die vroege marge in het voordeel van de favoriet leek meteen de angel uit de confrontatie, wat PSV niet slecht uitkwam. Volgende week wacht immers het vervolg in de Europa League met een uitwedstrijd tegen Sevilla.

De Engelse verdediger kon eerst ongehinderd een vrije trap van Joey Veerman binnenkoppen en zag niet veel later een licht getoucheerde schuiver in het hoekje verdwijnen.

Een stunt zoals twee weken geleden toen Emmen in eigen huis kampioenskandidaat PSV op een kostbare 1-0 competitienederlaag trakteerde, viel dan ook niet te verwachten en leek zelfs al helemaal van de baan, nadat 20-jarige Jarrad Branthwaite de Eindhovenaren binnen een kwartier op 2-0 had gezet.

Naast de zege bejubelde het thuispubliek de terugkeer van Olivier Boscagli. De Franse verdediger vierde in de 85ste minuut zijn rentree na een blessure die hem tien maanden aan de kant had gehouden.

Na rust bracht Katwijk meer felheid in de strijd en dat leidde tot de gelijkmaker. Invaller Mukhtar Suleiman snelde op links langs zijn man en de voorzet die volgde, werd in twee instanties door Killian van Mil tot doelpunt gepromoveerd.

Even dreigden de gasten erop en erover te gaan, maar voormalig ADO Den Haag- en Excelsior-doelman Alessandro Damen kon, hoewel uit positie, een kopbal van Robin Schulte nog net voor de lijn te keren.

Spakenburg herpakte zich en probeerde een beslissing te forceren, maar kon toch niet voorkomen dat de tweestrijd met twee keer een kwartier verlengd werd.

In de verlenging was invaller Alljereau Mercera dicht bij de 1-2, maar zijn kopbal in kansrijke positie miste de juiste richting. En dus moesten strafschoppen uitsluitsel gaan geven. In die reeks werden missers van Rick van der Meer (paal) en Robin Schulte (gestopt door Damen) Katwijk fataal.