Teamsprinters superieur naar zesde EK-titel, ook twee brons voor Oranje

De teamsprint bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen vormt al sinds 2018 een uitermate overzichtelijk onderdeel. Als Nederland de piste betreedt, schalt tijdens de huldiging steevast het Wilhelmus over de piste.

De openingsdag van de EK in het Zwitserse Grenchen vormde daar woensdag geen uitzondering op. De Nederlandse mannen werden voor de zesde keer Europees kampioen. De vrouwen legden beslag op brons, net als Philip Heijnen op de afvalkoers.

Oranjemannen kloppen Groot-Brittannië

Alleen in 2020 was er geen zege voor de Oranjemannen. Nederland liet dat jaar de Europese titelstrijd schieten in verband met covid.

De vraag was opnieuw slechts in welke tijd Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de klus zouden klaren. In de Tissot Velodrome liet de Nederlandse trojka de klokken stoppen na 42,325 seconden. Groot-Brittannië kon daar slechts 43,565 tegenover zetten.