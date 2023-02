Pensioenfonds ABP verkoopt merendeel van de fossiele beleggingen

Pensioenfonds ABP heeft voor het merendeel de beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties van fossiele producenten van de hand gedaan. Het gaat om ongeveer 9 miljard euro aan beleggingen in grote bedrijven als Shell, BP en Total Energies, zo laat het pensioenfonds weten.

ABP is het pensioenfonds van ambtenaren, politieagenten en leraren en beschikt over een te beleggen pensioenvermogen van 460 miljard euro.

ABP scherpte onlangs het beleggingsbeleid aan en kondigde aan te stoppen met fossiele beleggingen in onder meer Shell. Daarmee geeft het ook gehoor aan de oproep van deelnemers van het pensioenfonds om te stoppen met fossiele beleggingen.

Paar jaar

Met de verkoop is ABP nog niet helemaal fossielvrij, want dat zal nog wel een paar jaar duren. Niet alle beleggingen zijn namelijk liquide en eenvoudigweg te verkopen. Zo zijn nog allerlei beleggingen die gebonden zijn aan langjarige contracten, zoals beleggingen in energiecentrales. Met die illiquide beleggingen is ongeveer 5,6 miljard euro gemoeid.

Het afstoten gebeurde alleen in de ontwikkelde economieën, lees de VS, Australië, Singapore en Europa, maar niet in de opkomende markten; die komen pas dit jaar aan de beurt.

Dat hangt onder meer samen met de beleggingsgpools waar ABP in meedraait, samen met andere pensioenfondsen, en waaruit ABP niet zomaar op eigen houtje mee kan stoppen. De komende jaren zullen daarom nog fossiele aandelen aangehouden worden of zelfs aangekocht worden, zolang ABP in de pools zit. Bij deze fossiele beleggingen gaat het om ongeveer 1 miljard euro.

Het pensioenfonds wijst er verder op dat als gevolg van de verkoop van de beleggingen in de grote producenten van fossiele brandstoffen zoals Shell en BP het pensioenfonds ook niet langer meepraat en meestemt op de aandeelhoudersvergaderingen van bijvoorbeeld Shell. Met het afstoten van de beleggingen houdt ook de invloed en inspraak op.