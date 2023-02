Warm onthaal voor Bosschenaren in Turkije, 'iedereen toetert naar ons'

"We hebben ook geprobeerd om spullen naar Syrië te krijgen, maar dat is lastig omdat de grens slecht bereikbaar is", zegt Cihanoglu.

De Bosschenaren laten de ingezamelde spullen achter naar Istanbul, waar ze gesorteerd worden. Vandaar zullen anderen de spullen naar de getroffen gebieden zoals Gaziantep en Hatay brengen. Naar Hatay moeten de spullen per boot vervoerd worden, omdat die stad niet meer bereikbaar is via snelwegen.

"Ik heb zelf geen familie of vrienden in het getroffen gebied, maar vrienden van mij hebben daar wel familie. Als zij daarover vertelden, hoorde ik de emotie in hun stem", zegt Cihanoglu. "Dat was voor mij een motivatie om te gaan helpen."

"Ik doe net mijn ogen open, we staan nu stil op de parkeerplaats", zegt Can Cihanoglu. De 20-jarige Bosschenaar heeft even geslapen als de NOS woensdagmiddag contact met hem opneemt. Hij is dan al sinds maandagochtend met elf anderen onderweg naar Turkije om hulpgoederen te brengen naar slachtoffers van de aardbevingen in Turkije.

De reis naar Turkije verloopt wel voorspoedig. Bij de grens van Roemenië, Bulgarije en Turkije krijgt de groep voorrang, waardoor de bussen niet hoeven aan te sluiten in de lange rij. Door op de voorste en achterste bus een Turkse vlag en stickers met de tekst 'hulpwagen' aan te brengen is het al snel duidelijk dat het om hulpgoederen gaat. Dat blijft niet onopgemerkt volgens Cihanoglu. "Onderweg werd er veel naar ons getoeterd."

De groep is inmiddels aangekomen in Istanbul en de groep Bosschenaren merkt dat mensen blij zijn met hun komst. "In Turkije kregen we een heel warm welkom", zegt Cihanoglu. "Bij het eerste restaurant in Turkije waar we stopten, hebben we gratis eten gekregen en op een parkeerplaats bood iemand aan om onze auto's gratis te wassen."

De groep is van plan om donderdagavond terug te keren naar Nederland. Cihanoglu sluit niet uit dat er nog een keer met hulpgoederen naar Turkije wordt gereden. "We kijken of het nodig is om nog een keer op en neer te gaan. Daar ben ik zeker toe bereid."

Rode Kruis: spullen opsturen heeft ook nadelen

De moskee in Den Bosch is niet de enige organisatie die hulpgoederen inzamelt voor Turkije. Door heel Nederland zijn inzamelacties gestart en ook individuele Turkse Nederlanders zijn vertrokken naar het rampgebied. Om de chaos te beperken heeft de Turkse overheid toegang tot het rampgebied voor individuele vrachten beperkt.

Het Rode Kruis laat weten dat alle hulp "hartverwarmend" is, maar wijst er ook op dat het zonder overleg opsturen van spullen ook nadelen heeft. De hulporganisatie vraagt om geld te doneren, zodat mensen in het getroffen gebied zelf de spullen kunnen kopen die ze nodig hebben.

De Samenwerkende Hulporganisaties hebben dinsdag Giro555 geopend om de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije te helpen.