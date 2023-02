Oud-Vitesse-voetballer Atsu toch niet gered in Turkije: 'Persoonsverwisseling'

Het is toch niet zeker of voormalig Vitesse-speler Christian Atsu onder het puin van de aardbevingen vandaan is gehaald in Turkije. Dinsdag werd nog bekendgemaakt dat de speler van Hatayspor was gered, maar volgens clubarts Gürbey Kahveci is er sprake van persoonsverwisseling.

"Toen we hoorden dat hij was gevonden, zijn we naar het ziekenhuis gegaan om hem te zoeken, maar hij was er niet. Op dit moment moeten we accepteren dat hij nog niet is gevonden", aldus de clubarts tegenover de Turkse krant Hurriyet.

Verwoestende tijd

De manager van de Ghanese voetballer, Nana Sechere, liet eerder vandaag ook al weten dat het eerdere nieuws over de 31-jarige Atsu te voorbarig was. Volgens hem moet de verblijfplaats van Atsu nog bevestigd worden.

"Dit blijft, zoals u zich kan voorstellen, een verwoestende tijd voor zijn familie en we doen er alles om aan om Christian te lokaliseren."