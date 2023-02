Nabestaanden MH17 blij met vingerwijzing rol Poetin, maar hadden 'gehoopt op meer'

Nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 zijn teleurgesteld dat het onderzoek naar de ramp vooralsnog wordt stilgelegd. Ze hadden gehoopt dat er meer verdachten zouden worden vervolgd, zegt Piet Ploeg. Tegelijkertijd zegt de voorzitter van de Stichting Nabestaanden MH17 dat hij realistisch moet zijn: "We hadden gehoopt op meer, maar er niet op gerekend. Wat er niet is, is er niet."

Ploeg doelt op het gebrek aan bewijs in het onderzoek naar de bemanningsleden van de Buk-raketinstallatie waarmee vlucht MH17 in juli 2014 werd neergehaald. Wie bij die bemanning hoorden, staat nog altijd niet vast. Het Joint Investigation Team (JIT), dat het onderzoek leidt, heeft weliswaar mogelijke bemanningsleden geïdentificeerd, maar geen harde bewijzen gevonden voor hun betrokkenheid.

Geen antwoord op 'waarom'-vraag

De mogelijke leden van de Buk-bemanning kunnen daarom niet worden vervolgd. "We hadden natuurlijk erg gehoopt dat bekend zou zijn geworden wie die bemanning precies was", zegt Ploeg. "Want wij willen weten waarom die raket is afgevuurd. En zij zijn de enigen die daar antwoord op kunnen geven."

Ook nabestaande Silene Frederiks vindt het teleurstellend dat het onderzoek wordt stopgezet en dat het OM niemand meer gaat vervolgen. "De vraag waarom het is gebeurd, blijft onbeantwoord", zegt ze. "We hadden echt gehoopt dat er meer informatie los was gekomen over waarom er geschoten is." Volgens Frederiks blijft ook onduidelijk of vlucht MH17 expres is neergehaald of dat het toch een vergissing is geweest.

Spel hoog gespeeld

De nabestaanden zijn wel blij dat meer duidelijk is geworden over wie hoogstwaarschijnlijk eindverantwoordelijk was voor de ramp met het toestel van Malaysia Airlines. Volgens het JIT heeft de Russische president Poetin toestemming gegeven voor de inzet van zwaar luchtafweergeschut in separatistisch gebied. En er zijn volgens het onderzoeksteam "sterke aanwijzingen" dat daar ook het Buk-raketsysteem bij zat, waarmee het vliegtuig uit de lucht is geschoten.

"Poetin kan niet worden vervolgd omdat hij immuniteit heeft, dat weten we", reageert nabestaande Piet Ploeg. "Maar we weten nu ook dat hij zeer gedetailleerd op de hoogte is gehouden door zijn adviseurs over wat er allemaal precies gebeurde in de Donbas. Dat geeft aan dat dit spel heel hoog is gespeeld en dat is voor ons belangrijk."

Ploeg spreekt van groot nieuws: