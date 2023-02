Vier dagen voor verkiezingen wil Farmers Defence Force demonstreren in Den Haag

Vier dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen wil Farmers Defence Force een grote demonstratie houden in Den Haag. Voorzitter Mark van den Oever van de boerenactiegroep spreekt zelf over "de grootste demo aller tijden" op zaterdag 11 maart.

De betoging is aangemeld bij de gemeente Den Haag en die moet de komende weken beoordelen of die kan doorgaan.

"Deze keer niet alleen met de boerenstandpunten, maar met alle standpunten en problemen die momenteel spelen in onze maatschappij. Van de toeslagenaffaire tot de gascrisis, tot de verzakte huizen in Groningen, tot de waterschade in Limburg. Deze problemen en deze mensen krijgen bij ons op het podium een stem", zegt Van den Oever op YouTube.

De betoging van Farmers Defence Force is gepland op dezelfde dag als een demonstratie van Extinction Rebellion. Die actiegroep is van plan om dan de snelweg A12 bij Den Haag opnieuw te blokkeren.